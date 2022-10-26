Швейцария ограничила экспорт военных товаров на Украину

Швейцария ввела ограничения на экспорт на Украину ряда товаров военного назначения. Это связано с тем, что нейтралитет страны обязывает ее применять к сторонам конфликта одинаковые ограничения. Об этом сообщают «Известия».

«Поскольку федеральный совет присоединился к санкциям Евросоюза против России, Швейцарии пришлось ввести экспортные ограничения в некоторых областях в отношении Украины», — говорится в отчете о нейтралитете Швейцарии, опубликованном на сайте федерального совета страны.

Как уточняется, так как Швейцария в рамках санкций ограничивает экспорт или транзит оборудования, пригодного для использования в военных целях, для одной из сторон в конфликте, то право нейтралитета обязывает ее также применить это ограничение и к другой стороне. Это сделано в отношении определенных конкретных военных товаров.