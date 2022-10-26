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59 минут назад

Швейцария ограничила экспорт военных товаров на Украину

Елена Прошина

Швейцария ввела ограничения на экспорт на Украину ряда товаров военного назначения. Это связано с тем, что нейтралитет страны обязывает ее применять к сторонам конфликта одинаковые ограничения. Об этом сообщают «Известия».

Швейцария ограничила экспорт военных товаров на Украину
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Поскольку федеральный совет присоединился к санкциям Евросоюза против России, Швейцарии пришлось ввести экспортные ограничения в некоторых областях в отношении Украины», — говорится в отчете о нейтралитете Швейцарии, опубликованном на сайте федерального совета страны.

Как уточняется, так как Швейцария в рамках санкций ограничивает экспорт или транзит оборудования, пригодного для использования в военных целях, для одной из сторон в конфликте, то право нейтралитета обязывает ее также применить это ограничение и к другой стороне. Это сделано в отношении определенных конкретных военных товаров.

Ранее Швейцария отклонила просьбы Украины отправить в зону боевых действий шлемы и бронежилеты, поскольку это оборудование военного назначения, чего не позволяет нейтралитет страны.

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