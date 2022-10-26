Тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания прошла сегодня под руководство президента России Владимира Путина. Все задачи, поставленные в ходе учений, выполнены, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что власти США получили от российской стороны уведомление о планах Москвы провести учения своих стратегических сил с 25 октября. Учения «Гром-2022» предусматривают пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистических ракет подводных лодок и пуски крылатых ракет.

За ходом учений, которые начались сегодня, президент России Владимир Путин наблюдал из Кремля. На видео, которое опубликовал кремлевский пул журналистов РИА Новости, глава государства принимал доклад о проведении маневров.

В рамках «Гром-22» по полигону «Кура» на Камчатке были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с «Плесецка» и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. К выполнению задач была привлечена и дальняя авиация. Самлеты Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования, отметили в пресс-службе Кремля.

«Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», - говорится в сообщении.

Это вторые подобные учения в этом году. Первые прошли 19 февраля.

Ранее в своем телеобращении президент России Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности Россия использует все методы, в том числе ядерное оружие.