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22 минуты назад

Тренировка сил стратегического сдерживания прошла под наблюдением Путнина

Алиса Селезнёва

Тренировка наземных, морских и авиационных стратегических сил сдерживания прошла сегодня под руководство президента России Владимира Путина. Все задачи, поставленные в ходе учений, выполнены, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что власти США получили от российской стороны уведомление о планах Москвы провести учения своих стратегических сил с 25 октября. Учения «Гром-2022» предусматривают пуски межконтинентальной баллистической ракеты, баллистических ракет подводных лодок и пуски крылатых ракет.

Путин и Шойгу посмеялись во время доклада замминистра обороны

За ходом учений, которые начались сегодня, президент России Владимир Путин наблюдал из Кремля. На видео, которое опубликовал кремлевский пул журналистов РИА Новости, глава государства принимал доклад о проведении маневров.

В рамках «Гром-22» по полигону «Кура» на Камчатке были произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» с «Плесецка» и баллистической ракеты «Синева» из акватории Баренцева моря. К выполнению задач была привлечена и дальняя авиация. Самлеты Ту-95МС выполнили пуски крылатых ракет воздушного базирования, отметили в пресс-службе Кремля.

«Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики», - говорится в сообщении.

Это вторые подобные учения в этом году. Первые прошли 19 февраля.

Ранее в своем телеобращении президент России Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности Россия использует все методы, в том числе ядерное оружие.

«Это не блеф», - подчеркнул глава государства.

Армия,Видео,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,Пентагон,
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