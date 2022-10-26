В Днепропетровске уничтожено хранилище с топливом для ВСУ

Российские военные уничтожили нефтехранилище в Днепропетровске, откуда дизельным топливом снабжались группировки ВСУ в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

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«В районе населенного пункта Приколотное Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск. В районе города Днепропетровск уничтожено нефтехранилище, из которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск в Донбассе», – рассказал Конашенков.

Представитель Минобороны также уточнил, что российским войскам в районе села Смела Черкасской области удалось уничтожить склад горючего, где находилось свыше 100 тысяч тонн авиатоплива для самолетов ВСУ.