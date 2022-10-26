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24 минуты назад

В Днепропетровске уничтожено хранилище с топливом для ВСУ

РИА "ФедералПресс"

Российские военные уничтожили нефтехранилище в Днепропетровске, откуда дизельным топливом снабжались группировки ВСУ в Донбассе. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга.

В Днепропетровске уничтожено хранилище с топливом для ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В районе населенного пункта Приколотное Харьковской области уничтожен узел связи украинской группировки войск. В районе города Днепропетровск уничтожено нефтехранилище, из которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск в Донбассе», – рассказал Конашенков.

Представитель Минобороны также уточнил, что российским войскам в районе села Смела Черкасской области удалось уничтожить склад горючего, где находилось свыше 100 тысяч тонн авиатоплива для самолетов ВСУ.

Также сообщается, что потери ВСУ за минувшие сутки на трех направлениях составили порядка 300 человек.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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