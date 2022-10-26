Раскрыта новая мошенническая схема на тему мобилизации

В России зафиксирована новая схема мошенничества, при которой россиянам дают обещания предоставить «сертификаты об отсрочке» от призыва в рамках частичной мобилизации. При этом им предлагают сначала сделать денежные пожертвования в пользу российской армии, заявил «Газете.Ru» ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection в компании Group-IB Евгений Егоров.
Он указал на наличие как минимум одного фишингового сайта в Интернете. Он себя позиционирует как официальный интернет-портал правовой информации РФ.
Мошенники получают доступ к картам граждан после ввода ими персональных данных. Отмечается, что специалистам Group-IB удалось добиться того, чтобы данный сайт заблокировали. Но компания предупреждает о риске создания новой версии вредоносного ресурса с другим адресом.
Егоров отметил отсутствие в стране официальных сертификатов об отсрочке» за пожертвование.
Ранее Банк России подписал указ, в соответствии с которым у клиентов банков с 1 октября появилась возможность самостоятельно устанавливать запрет и ограничения на онлайн-операции. ЦБ отмечал, что такой подход защитит граждан от злоумышленников. Так, денежные переводы, которые осуществляются без одобрения россиян, будут предотвращены.