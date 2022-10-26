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21 минуту назад

Кадыров заявил о смене тактики чеченских командиров на Украине

Lenta.ru

Чеченские командиры, участвующие в специальной военной операции России на Украине, решили сменить тактику. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Наши чеченские командиры приняли решение — не обороняться, а только нападать. Уничтожать этих шайтанов, где бы они ни находились и как бы хорошо ни прятались», — рассказал руководитель региона. Он также анонсировал хорошие новости с линии фронта.

В том же посте глава Чечни назвал спецоперацию джихадом. Политик порассуждал о том, что Россию хотят унизить и разобщить, испоганить веру и культуру, «чтобы у нас не осталось никакой идентичности и ни одной семейной ценности».

Рамзан Кадыров назвал джихадом СВО на Украине

По словам руководителя региона, Украина — это российская территория. «Наша территория — не Запорожье, не Херсон, наша территория — Одесса, Киев, Харьков, все регионы и в целом Украина, это наша территория, российская», — заявил он.

Армия,Видео,СВО,Рамзан Кадыров,
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