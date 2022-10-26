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39 минут назад

Еще две категории россиян освободили от мобилизации

Елена Прошина

Глава комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей Нина Останина сообщила о том, что Минобороны РФ освободило от частичной мобилизации отцов двоих детей, срок беременности супруг которых составляет более 22 недель. Об этом она написала в своем Телеграм-канале.

«Только что созвонилась с заместителем министра обороны Николаем Панковым. Наши изменения в директиву Генштаба касательно освобождения от частичной мобилизации отца двоих детей, жена которого на 22-й неделе беременности, - приняты», - сообщила она.

Также внесена поправка, согласно которой, от мобилизации освобождены отцы детей-инвалидов вне зависимости от количества детей в семье. Также речь идет о семьях, где супруга ждет двойню.

«Здесь уже вступает в силу человеческий фактор, потому что в регионах возглавляют мобилизационные комиссии губернаторы. Если будет справка [о двойне] от наблюдающего врача-гинеколога, понятно, что это семья, где трое детей уже. Таких семей немного», - добавила Останина.

Ранее Останина сообщила, что в рамках частичной мобилизации призвано уже 260 тысяч военнослужащих. По ее словам, контрольную цифру мобилизации осталось выполнить на 14%. Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что мобилизация завершится в течение примерно двух недель.

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