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41 минуту назад

В Европе обеспокоились возможным отказом США от поддержки Украины

Lenta.ru

Европейские союзники США беспокоятся, что Вашингтон может отказаться от поддержки Украины в случае победы Республиканской партии на выборах в Конгресс, которые пройдут в ноябре. Об этом пишет The Washington Post (WP) в среду, 26 октября.

В Европе обеспокоились возможным отказом США от поддержки Украины
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Как отмечает издание, в настоящее время именно на США приходится основная доля оказываемой Киеву военной помощи. Так, Вашингтон уже пообещал передать порядка 27 миллиардов долларов, в то время как занимающая вторую строчку по объемам военной помощи Великобритания — всего 3,74 миллиарда. При этом единство европейских стран относительно поддержки украинских властей строится во многом именно на позиции США по этому вопросу, считают опрошенные газетой эксперты.

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В таких условиях даже малейшие колебания со стороны американских властей могут привести к быстрому распаду единого европейского фронта, отмечают аналитики. На этом фоне комментарий лидера республиканского меньшинства в Палате представителей, представителя от Калифорнии Кевина Маккарти о том, что нижняя палата парламента будет бороться с дальнейшим выделением Киеву огромных средств, вызвал серьезное беспокойство как у властей Украины, так и европейских политиков.

По словам экспертов, сокращение поддержки со стороны Вашингтона или любое промедление в этом вопросе могут поставить под угрозу успехи украинских военных, которые были обусловлены главным образом именно поставками американского вооружения. Кроме того, это станет тревожным сигналом для тех стран Европы, которые и так медлят с предоставлениям финансовой и военной помощи Киеву, например, Германии. Велика вероятность, что европейские государства, где энергетический кризис ощущается гораздо сильнее, чем в США, примут решение также сократить финансирование Украины, если на это пойдет Вашингтон.

Ранее сообщалось, что власти Украины увидели в письме конгрессменов-демократов президенту США Джо Байдену с призывом к дипломатии с Россией для прекращения конфликта «обнадеживающий» сигнал для Владимира Путина. Отмечалось, что письмо усугубляет растущие опасения Киева по поводу сохранения финансовой и военной поддержки со стороны Вашингтона на фоне заявлений, что США уменьшат помощь в случае победы республиканцев на предстоящих ноябрьских выборах в конгресс.

Армия,Кевин Маккарти,Джозеф Байден,Владимир Путин,Республиканская партия США,
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