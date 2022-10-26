Министр обороны Украины Алексей Резников признал, что операция украинских войск на юге замедлилась. Об этом он заявил в интервью японскому телеканалу NHK.

По его словам, первый этап операции на Украине заключался в сдерживании российских войск, второй — в «стабилизации линии фронта», а в настоящее время идет третий этап — контрнаступление. Резников отметил, что этот этап замедлился, но выразил уверенность, что ВСУ «будут продвигаться вперед с наступлением зимы».

По словам министра, у Украины есть «реальный план по освобождению всех временно оккупированных территорий».

19 октября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщал о начале наступления ВСУ в направлении Новая Каменка — Берислав. 26 октября он рассказал о безуспешных попытках украинских войск прорвать оборону в регионе.