В Росгвардии сообщили об уничтожении 200 бойцов ВСУ за 10 дней

Бойцы Росгвардии сообщили об уничтожении 200 националистов за 10 дней специальной военной операции, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Сообщается, что за этот период было выполнено 58 вылетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В ходе вылетов были обнаружены командный пункт, склад боеприпасов, реактивная система залпового огня "Град", а также автомобильная и бронетехника. Также была обнаружена живая сила противника в количестве 200 человек. В пресс-службе Росгвардии уточнили, что все они были уничтожены.