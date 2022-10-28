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12 минут назад

В Росгвардии сообщили об уничтожении 200 бойцов ВСУ за 10 дней

Газета.Ruиещё 2

Бойцы Росгвардии сообщили об уничтожении 200 националистов за 10 дней специальной военной операции, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Росгвардии сообщили об уничтожении 200 бойцов ВСУ за 10 дней
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сообщается, что за этот период было выполнено 58 вылетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

В ходе вылетов были обнаружены командный пункт, склад боеприпасов, реактивная система залпового огня "Град", а также автомобильная и бронетехника. Также была обнаружена живая сила противника в количестве 200 человек. В пресс-службе Росгвардии уточнили, что все они были уничтожены.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Херсонской области задержали в Чаплинском округе корректировщика ВСУ. Задержание прошло 25 октября. Дома у задержанного мужчины нашли два гладкоствольных ружья, 80 патронов и 300 г пороха. До этого росгвардейцы обнаружили радиоуправляемую бомбу в подвале дома в ходе СВО.

Армия,СВО,Росгвардия,
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