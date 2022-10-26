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9 минут назад

Рогозин сообщил о наличии у добровольческих батальонов в ДНР тяжелой техники и БПЛА

ТАСС

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что у добровольческих батальонов в Донецкой Народной Республике (ДНР) есть как беспилотники, так и тяжелая техника.

Рогозин сообщил о наличии у добровольцев в ДНР тяжелой техники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"У добровольческих русских батальонов есть беспилотники, есть и тяжелая техника. Есть необходимое взаимодействие с армией России. Дух тот же. Неукротимый и бесстрашный. Победа будет за нами", - написал в среду Рогозин в своем Telegram-канале, опубликовав фото с главой Союза добровольцев Донбасса Александром Бородаем.

Кроме того, он подчеркнул, что не стоит недооценивать противника, нужно понимать, кто он на самом деле.

"НАТО превратила Украину в полигон для испытаний своих современных систем вооружения", - добавил он.

Он также заметил, что у нынешних бойцов оснащение лучше, чем было у русских добровольцев в Приднестровье (в 1992 году Рогозин был бойцом добровольческого отряда в Приднестровье) и Боснии.

Ранее Рогозин сообщил ТАСС, что находился в ДНР в течение недели и посетил ряд добровольческих частей Донбасса. По его словам, целью его поездки является сопровождение груза помощи одному из батальонов защитников Донбасса. Во вторник он выложил фотографию, где на его обмундировании можно увидеть позывной "Космос". Он уточнил, что в настоящий момент этот позывной изменен.

Армия,Александр Бородай,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,НАТО,
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