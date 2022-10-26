Рогозин сообщил о наличии у добровольцев в ДНР тяжелой техники

Бывший глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что у добровольческих батальонов в Донецкой Народной Республике (ДНР) есть как беспилотники, так и тяжелая техника.

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"У добровольческих русских батальонов есть беспилотники, есть и тяжелая техника. Есть необходимое взаимодействие с армией России. Дух тот же. Неукротимый и бесстрашный. Победа будет за нами", - написал в среду Рогозин в своем Telegram-канале, опубликовав фото с главой Союза добровольцев Донбасса Александром Бородаем.

Кроме того, он подчеркнул, что не стоит недооценивать противника, нужно понимать, кто он на самом деле.

"НАТО превратила Украину в полигон для испытаний своих современных систем вооружения", - добавил он.

Он также заметил, что у нынешних бойцов оснащение лучше, чем было у русских добровольцев в Приднестровье (в 1992 году Рогозин был бойцом добровольческого отряда в Приднестровье) и Боснии.