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35 минут назад

Рогозин рассказал об изменении характера СВО

Lenta.ruиещё 1

Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о поездке в зону специальной военной операции (СВО). Об этом он написал в Telegram.

Военнослужащие в зоне спецоперации оснащены намного лучше добровольцев, когда-то воевавших в Приднестровье и Боснии: есть и беспилотники, и тяжелая техника, подчеркнул Рогозин.

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Вместе с тем он добавил, что характер СВО изменился, в настоящее время приходится воевать против прекрасно вооруженного и мотивированного врага.

«НАТОНАТО превратила Украину в полигон для испытаний своих современных систем вооружения. Потому надо понимать, кто на самом деле нам противостоит, и прекратить пагубную практику недооценки врага и шапкозакидательских выступлений», — заключил экс-глава «Роскосмоса».

Ранее Рогозин рассказал, что побывал в зоне спецоперации в Донбассе с гуманитарной целью. Он находился в Донецкой народной республике в течение недели с целью сопровождения груза для одного из батальонов, который обратился к бывшему главе «Роскосмоса» напрямую.

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