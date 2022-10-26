Рогозин рассказал об изменении характера СВО

Бывший глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин рассказал о поездке в зону специальной военной операции (СВО). Об этом он написал в Telegram.
Военнослужащие в зоне спецоперации оснащены намного лучше добровольцев, когда-то воевавших в Приднестровье и Боснии: есть и беспилотники, и тяжелая техника, подчеркнул Рогозин.
Вместе с тем он добавил, что характер СВО изменился, в настоящее время приходится воевать против прекрасно вооруженного и мотивированного врага.
«НАТОНАТО превратила Украину в полигон для испытаний своих современных систем вооружения. Потому надо понимать, кто на самом деле нам противостоит, и прекратить пагубную практику недооценки врага и шапкозакидательских выступлений», — заключил экс-глава «Роскосмоса».
Ранее Рогозин рассказал, что побывал в зоне спецоперации в Донбассе с гуманитарной целью. Он находился в Донецкой народной республике в течение недели с целью сопровождения груза для одного из батальонов, который обратился к бывшему главе «Роскосмоса» напрямую.