Финляндия сможет размещать ядерное оружие при вступлении в НАТО

Законопроект о членстве Финляндии в НАТО, подготовленный правительством республики, допускает размещение ядерного оружия на ее территории. Об этом пишет газета Iltalehti со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности страны.

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Уточняется, что документ о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс уже почти готов и будет представлен для рассмотрения в течение двух недель.

По информации издания, законопроект также не запрещает размещение военных баз и военного контингента НАТО на территории страны.

Подготовкой документа занимаются МИД, МВД и Минобороны, а также канцелярия президента.

По словам одного из источников газеты, ядерное оружие в Финляндии может быть размещено, например, на истребителях F-35, которые Хельсинки заказал в количестве 64 самолетов.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Государственное собрание (однопалатный парламент) страны должен ратифицировать протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО до конца декабря.