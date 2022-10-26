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14 минут назад

Iltalehti: законопроект о членстве Финляндии в НАТО допускает размещение ядерного оружия

Газета.Ru

Законопроект о членстве Финляндии в НАТО, подготовленный правительством республики, допускает размещение ядерного оружия на ее территории. Об этом пишет газета Iltalehti со ссылкой на источники в сфере внешней политики и безопасности страны.

Финляндия сможет размещать ядерное оружие при вступлении в НАТО
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Уточняется, что документ о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс уже почти готов и будет представлен для рассмотрения в течение двух недель.

По информации издания, законопроект также не запрещает размещение военных баз и военного контингента НАТО на территории страны.

Подготовкой документа занимаются МИД, МВД и Минобороны, а также канцелярия президента.

По словам одного из источников газеты, ядерное оружие в Финляндии может быть размещено, например, на истребителях F-35, которые Хельсинки заказал в количестве 64 самолетов.

Ранее глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что Государственное собрание (однопалатный парламент) страны должен ратифицировать протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО до конца декабря.

25 октября в Анкаре состоялись переговоры делегаций минюста Турции и Финляндии в рамках процесса членства в НАТО.

Армия,НАТО,
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