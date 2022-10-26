На Западе оценили первые успехи командования Суровикина

Британский и американский журналист Джейми Деттмер заявил в своей статье для Politico, что новый командующий российскими войсками на Украине, генерал Сергей Суровикин уже показал свою эффективность. По версии автора, на Украине генерал «повторяет свою сирийскую пьесу».

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил Суровикина на новый пост 8 октября. С 2017 года он возглавлял Воздушно-космические силы России. Ранее Суровикин служил в спецназе, в том числе в Афганистане, участвовал в боевых действиях в Чечне, командовал российскими войсками в Сирии, получил звание Героя России за операцию в Сирии.

«Комсомольская правда» писала, что со времен Сирии сослуживцы называют Суровикина «генерал Армагеддон» - «за умение действовать нестандартно и жестко».

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Суровикина «настоящим генералом и воином». Он выразил уверенность, что Суровикин изменит ситуацию на фронте «в лучшую сторону».

По словам Деттмера, западные военные чиновники и аналитики отмечают, что при Суровикине действия российской армии на Украине тактически слаженны.

Высокопоставленный офицер британской военной разведки заявил Politico, что тактика Суровикина нарушает правила, «но, к сожалению, она доказала свою эффективность в Сирии».

«Как военный стратег, он имеет репутацию эффективного и беспощадного», - заявил офицер.

Деттмер отметил, что с приходом генерала начались массированные обстрелы украинской инфраструктуры и страна лишилась примерно трети электростанций.