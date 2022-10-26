На Западе оценили первые успехи командования Суровикина

Британский и американский журналист Джейми Деттмер заявил в своей статье для Politico, что новый командующий российскими войсками на Украине, генерал Сергей Суровикин уже показал свою эффективность. По версии автора, на Украине генерал «повторяет свою сирийскую пьесу».
Министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил Суровикина на новый пост 8 октября. С 2017 года он возглавлял Воздушно-космические силы России. Ранее Суровикин служил в спецназе, в том числе в Афганистане, участвовал в боевых действиях в Чечне, командовал российскими войсками в Сирии, получил звание Героя России за операцию в Сирии.
«Комсомольская правда» писала, что со времен Сирии сослуживцы называют Суровикина «генерал Армагеддон» - «за умение действовать нестандартно и жестко».
Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал Суровикина «настоящим генералом и воином». Он выразил уверенность, что Суровикин изменит ситуацию на фронте «в лучшую сторону».
По словам Деттмера, западные военные чиновники и аналитики отмечают, что при Суровикине действия российской армии на Украине тактически слаженны.
Высокопоставленный офицер британской военной разведки заявил Politico, что тактика Суровикина нарушает правила, «но, к сожалению, она доказала свою эффективность в Сирии».
«Как военный стратег, он имеет репутацию эффективного и беспощадного», - заявил офицер.
Деттмер отметил, что с приходом генерала начались массированные обстрелы украинской инфраструктуры и страна лишилась примерно трети электростанций.
Автор Politico считает, что в Херсонской области Суровикину предстоит осуществить один из самых сложных военных маневров - перегруппировку сил.