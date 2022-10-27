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13 минут назад

В Запорожье раскрыли направление главного удара ВСУ

Lenta.ruиещё 6

Главное направление удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) может прийтись на Запорожскую область, наступления стоит ждать осенью, считает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.

В Запорожье раскрыли направление главного удара ВСУ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все это является подтверждением того, что основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на запорожской линии фронта. Именно поэтому украинские боевики перебросили к нашим границам вооружение и личный состав с Харьковского направления», — рассказал Рогов.

Он полагает, что целью наступления ВСУ на новый российский регион может быть нарушение снабжения херсонской группировки российской армии, захват Запорожской атомной электростанции и выход к Азовскому морю.

Ранее глава подконтрольной украинским властям Запорожской областной администрации Александр Старух заявил о повреждении объекта инфраструктуры в результате ночного обстрела. По его словам, из-за удара возник пожар.

Армия,СВО,Александр Старух,Владимир Рогов,
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