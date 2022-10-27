В Запорожье раскрыли направление главного удара ВСУ

Главное направление удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) может прийтись на Запорожскую область, наступления стоит ждать осенью, считает председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Его слова передает РИА Новости.
«Все это является подтверждением того, что основное наступление украинских войск может начаться осенью именно на запорожской линии фронта. Именно поэтому украинские боевики перебросили к нашим границам вооружение и личный состав с Харьковского направления», — рассказал Рогов.
Он полагает, что целью наступления ВСУ на новый российский регион может быть нарушение снабжения херсонской группировки российской армии, захват Запорожской атомной электростанции и выход к Азовскому морю.
Ранее глава подконтрольной украинским властям Запорожской областной администрации Александр Старух заявил о повреждении объекта инфраструктуры в результате ночного обстрела. По его словам, из-за удара возник пожар.