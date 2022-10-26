Стало известно о перегруппировке ВСУ на Запорожском направлении

«Как я и предполагал, (ВСУ. — RT), перебросив свои войска с Харьковского направления в Днепропетровск, отправили значительную часть не только на Херсонское направление, но непосредственно и на Запорожское направление — в районы Орехово и Гуляйполе с перспективой удара по Васильевке, по Пологам», — сказал Рогов в эфире «Соловьёв Live». Его слова приводит РИА Новости.