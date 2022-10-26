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29 минут назад

Рогов: на Запорожском направлении идёт перегруппировка украинских войск

RT на русском

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на Запорожском направлении идёт перегруппировка большого количества украинских соединений.

Стало известно о перегруппировке ВСУ на Запорожском направлении
Фото: TwitterTwitter

«Как я и предполагал, (ВСУ. — RT), перебросив свои войска с Харьковского направления в Днепропетровск, отправили значительную часть не только на Херсонское направление, но непосредственно и на Запорожское направление — в районы Орехово и Гуляйполе с перспективой удара по Васильевке, по Пологам», — сказал Рогов в эфире «Соловьёв Live». Его слова приводит РИА Новости.

Ранее Рогов допустил, что Запорожское направление может стать для украинских военных приоритетным для осуществления наступления. По его словам, для этого существует «немалая вероятность».

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24 октября Рогов заявил, что ВСУ усилили подготовку к наступлению на Запорожском направлении.

Армия,В мире,СВО,Владимир Рогов,
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