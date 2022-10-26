Украинские войска обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Военные силы Украины в ночь на среду обстреляли два района Донецка . Были применены снаряды калибром 155 миллиметров, которые используются странами НАТО . Об этом сообщает РИА Новости с о ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Как говорится в сообщении, в 01.31 был зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины. Снаряды были выпущены из населенного пункта Нетайлово и устремились в Киевский и Куйбышевский районы Донецка. Всего ВСУ использовали три снаряда калибром 155 миллиметров, уточнили в представительстве. Информации о разрушениях и пострадавших пока не поступало.