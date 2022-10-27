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41 минуту назад

На Украине обеспокоились «несправедливым» сокращением военной помощи США

Ura.Ruиещё 2

Киев обеспокоен намерениями республиканцев сократить помощь Украине в случае победы на ноябрьских выборах в палату представителей США. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

На Украине отреагировали на сокращение военной помощи США
Фото: ТАССТАСС

«Мы обеспокоены этими заявлениями. Мы считаем, что они несправедливы. Но я думаю, что мы это исправим, и я уверен, что мы эффективно справимся с этими рисками, и помощь Украине не будет сокращена», — сказал он в беседе с Axios.

США поддерживают Украину военными поставками и денежными траншами на фоне российской спецоперации, объявленной 24 февраля. Однако сообщалось, что Вашингтон будет вынужден значительно сократить объем помощи в случае, если победу на выборах в палату представителей США одержат республиканцы. Подобный исход «шокировал» украинское правительство, писало издание Financial Times. Сейчас же президент Джо Байден и его команда готовы пойти на эскалацию конфликта на Украине, чтобы одержать победу.

Армия,Дмитрий Кулеба,Джозеф Байден,Правительство Украины,
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