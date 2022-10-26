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1 час назад

Глава МО Нидерландов: Лондон добился облегченной переброски войск и техники через ЕС

Газета.Ruиещё 4

Глава министерства обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Лондон добился возможности облегченного перемещения своих войск и техники через территории стран Евросоюза. Об этом пишет газета The Times.

Лондон добился облегченной переброски войск и техники через ЕС
Фото: Peter Morrison/APPeter Morrison/AP

По словам главы военного ведомства, Великобритания возвращается в проект ЕС по военной мобильности, который позволяет максимально быстро перемещать технику и войска по территории Евросоюза. Британия перестала участвовать в проекте после Брексита, но в следующем месяце планирует вновь к нему присоединиться.

"Я очень рада, что Соединенное Королевство вновь присоединится [к проекту. - "Газета.Ru"], поскольку сейчас мы видим, насколько важным партнером оно является, когда речь идет о военном сотрудничестве с Украиной и оказании ей помощи", - заявила Оллонгрен.

Ранее новый премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским заверил его в "неизменной" поддержке Киева со стороны Лондона.

Армия,Риши Сунак,Владимир Зеленский,ЕС,
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