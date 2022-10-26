Лучи смерти. Как в России создают оружие будущего — боевые лазеры?

Еще несколько десятилетий назад лазер на поле боя мог появиться лишь в кадре «Звездных войн» и «Звездного пути». Но прошли годы, и лазеры стали одним из средств борьбы с беспилотниками, ракетами и спутниками. Лидерами в этой области остаются США и Россия — две страны, которые когда-то первыми обратили внимание на революционную технологию. О том, что такое лазеры, как они появились и как работают, а также о советском и современном российском лазерном оружии «Лента.ру» рассказывает в рамках проекта «Оружие России».

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Эти слова Рональд Рейган произнес в своем обращении 23 марта 1983 года — в тот весенний день президент США анонсировал создание Стратегической оборонной инициативы (СОИ), прославившейся под хлестким названием «Звездные войны». К слову, тогда вышли уже две части классической саги о приключениях Люка Скайуокера и вот-вот должна была выйти в прокат третья. Программа Рейгана добавляла ей актуальности.

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В рамках этой программы планировалось создать оружие, основанное на новых физических принципах, которое было бы способно уничтожать ракеты Советского Союза и других противников.

Идея Рейгана была не нова: мечта о создании оружия направленной энергии, которое благодаря огромной мощности могло бы разрушать практически любые преграды, не покидала ученых, инженеров и фантастов на протяжении всего ХХ века. Классическим произведением на эту тему стал роман советского писателя Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина», в котором изобретение злого гения привело к мировой революции.

Хотя действующим боевым лазерам пока далеко до возможностей фантастического устройства, описанного Толстым, уже сейчас они многое могут.

От мазера к лазеру

Первыми интерес к новой технологии проявили гражданские специалисты и инженеры: задолго до службы в армии лазеры нашли применение в повседневной жизни. В 1962 году их начали использовать для сварки металлических швов. Спустя год был проведен эксперимент по передаче телевизионного сигнала через атмосферу по лучу. И только после этого на перспективную технологию обратили внимание военные.

В 1964 году в Советском Союзе стартовала программа «Терра», в рамках которой предполагалось создать лазерную систему, способную сбивать баллистические ракеты. По другому проекту, получившему название «Омега», оптический квантовый генератор планировалось применять против самолетов противника. Впрочем, испытания показали, что в плотной атмосфере Земли лазерный луч достаточно быстро рассеивается, теряя мощность. Тем не менее на основе «Терры» удалось создать лазерный локатор, а в рамках «Омеги» советские военные успешно перехватили самолетную мишень.

В начале 1980-х в СССР лазеры начали ставить на танки. В 1982 году появился самоходный лазерный комплекс (СЛК) «Стилет», предназначенный для борьбы с комплексами наблюдения и разведки противника. Были выпущены две экспериментальные машины, которые, по свидетельствам очевидцев, имели выдающиеся для того времени боевые характеристики.

Следом за «Стилетом» появился СЛК «Сангвин» для борьбы с воздушными целями. Комплекс позволял на расстоянии до десяти километров выводить из строя или временно подавлять работу систем наблюдения летательных аппаратов противника. Логическим продолжением работ по «Стилету» и «Сангвину» стал СЛК «Сжатие», опытный образец которого был собран в 1990 году. В основу конструкции этого комплекса легла самоходная гаубица «Мста-С», башня которой была адаптирована под многоканальный рубиновый лазер. Но после распада СССР работы по «Сангвину» и «Сжатию» были приостановлены.

Успешный старт

Еще одно интересное направление развития лазерного орудия в Советском Союзе — экспериментальная летающая лаборатория А-60. Она создавалась на базе самолета Ил-76МД с оптическим квантовым генератором в носовой части. Конструктивно эта система представляла собой авиационный вариант мегаваттного лазера «Скиф-Д», динамический макет которого был запущен в космос во время первого старта советской сверхтяжелой ракеты «Энергия» с космодрома Байконур в 1987 году.

Таким образом СССР ответил на американскую программу Стратегической оборонной инициативы (СОИ), известной как «Звездные войны».

В США хотели развернуть на Земле и в космосе системы лазерного оружия для поражения советских МБР. Причем на орбите предполагалось использование лазеров с ядерной накачкой мощностью до 20 мегаватт, то есть возбуждение активной среды в них происходило бы за счет ионизирующего излучения от ядерных реакций. Несмотря на то что программа просуществовала меньше десяти лет, а от самой идеи создания лазерного оружия тихо отказались, ученым удалось за эти годы создать несколько действительно мощных установок. Так, в 1985 году лазер с выходной мощностью 2,2 мегаватта разрушил закрепленную в одном километре от него жидкостную баллистическую ракету. СССР к такому вызову был готов.

Созданием космического лазерного оружия советские ученые заинтересовались еще в 1960-е годы

К непосредственному воплощению своих замыслов специалисты приступили в середине 1970-х. В планы разработчиков входил запуск двух боевых систем — «Скиф» и «Каскад». Первая должна была перехватывать цели при помощи мощного лазера, а вторая предполагала задействовать для этого обычные ракеты.

«Это были так называемые "Звездные войны", когда Советский Союз выдумывал всяческие вещи, которые как-то корреспондировали с инициативой [президента США Рональда] Рейгана. А на самом деле "Звездные войны" были провокацией, потому что американцы практически не потратили деньги. Три миллиарда долларов, которые они потратили на "Звездные войны", — это стоимость марсохода, которых на Марсе много. То есть разговоров было очень много, идей было очень много, и наше Политбюро восприняло это самым серьезным образом, начали искать всяческие альтернативные ответы, и это был один из вариантов», — рассказывает руководитель ИнстИнститута космической политики ИванИван Моисеев.

Космические платформы, на базе которых разрабатывались «Скиф» и «Каскад», должны были располагаться на околоземной орбите и допускали дозаправку с помощью многоразовых космических кораблей «Буран». Кроме того, предполагалась возможность их посещения экипажем из двух космонавтов. Считалось, что «Скиф» будет применяться по объектам, располагающимся на средневысотных и геостационарных орбитах, тогда как «Каскад» — по низкоорбитальным целям, стартующим баллистическим ракетам и головным блокам на пассивном участке полета — когда объект движется по инерции.

Советские космические платформы должны были уничтожать межконтинентальные баллистические ракеты и космические аппараты противника, в том числе спутники и даже орбитальные корабли

В создании «Скифа» принимали участие 72 советских предприятия, которые сумели решить основные технические проблемы. Однако когда аппарат был готов к запуску, политическая и экономическая ситуация в стране и мире поменялась.

Михаил Горбачев, выступая в мае 1987 года перед военными и гражданскими работниками Байконура, заявил, что «курс на мирный космос — не признак слабости».

Несмотря на успешный старт «Энергии» в мае 1987 года, прототипу «Скифа» не удалось выйти на расчетную орбиту. Космический аппарат, отделившийся на высоте 110 километров от ракеты, не успел развернуться в нужном направлении и по баллистической траектории упал в Тихий океан.

По заявлениям специалистов, примерно 80 процентов экспериментов, которые планировалось провести со «Скиф-ДМ», были успешно выполнены. В частности, были изучены нагрузки, которые испытывает полезный груз, выводимый «Энергией». В ноябре 1988 года это позволило успешно запустить «Буран», тем не менее за год до этого, в сентябре 1987-го, работы по «Скифу» начали сворачивать. Окончательно программа прекратила свое существование в мае 1993 года, когда была прекращена разработка сверхтяжелого носителя «Энергия» и корабля «Буран».

Объясняется это еще и низкой эффективностью лазерного оружия в космосе: «Лазеры не годятся для космоса, потому что "стреляют" недалеко, — говорит Иван Моиссев. — Для того, чтобы сблизиться с целью, требуется маневрирование очень тяжелого аппарата в космосе, а значит, нужны большие массы топлива. С военной точки зрения это оружие крайне малоэффективно. На земле оно используется — не очень широко, но используется, а в космосе становится антиоружием. Стоит очень дорого. Скажем, вам нужно запустить аппарат стоимостью миллиард долларов, который собьет спутник противника за сто миллионов долларов. Соответственно, противник выведет другой такой же спутник».

Новый интерес

Параллельно с попытками создать космическое лазерное оружие в США все это время работали над иными способами размещения этих установок . Так, еще с 70-х годов велись разработки противоракетной обороны кораблей на основе высокоэнергетического лазера. После множества экспериментов и обсуждений в 2000 году был испытан прототип боевого лазера Tactical High-Energy Laser (THEL). При помощи лазерной установки удалось сбить несколько десятков ракет, запущенных с расстояния десять километров.

Конструктивно THEL состоял из химического дейтерий-фторного лазера, оптической системы управления лазерным лучом и пункта боевого управления и связи. Несмотря на успешное испытание, по своим габаритам установка была сравнима с шестью огромными туристическими автобусами — а значит, в случае конфликта стала бы легкой мишенью для любого противника.

Уже через десять лет, в феврале 2010 года, американская лазерная система, установленная на самолете 747-400F, смогла сбить летящую ракету. Соответствующая боевая платформа сработала в три этапа. На первом инфракрасные датчики засекли тепловой след набирающей скорость ракеты. На втором при помощи лазерного луча была произведена оценка влияния атмосферы на рассеяние света. И, наконец, на третьем этапе был задействован мегаваттный лазер. Все этапы операции заняли около двух минут. Спустя час после уничтожения первой цели боевой лазер сбил вторую. Как и в случае с THEL, испытания выявили ряд проблем: работа лазера вызывала сильный нагрев фюзеляжа самолета, а лазерная установка оказалась слишком медлительной по сравнению с традиционными ракетами.

На американские испытания, конечно, обратили внимание в России. В августе 2009 года действительный академический советник Академии инженерных наук России Юрий Зайцев сообщил, что началась разработка боевого лазера для самолетов. В 2016 году тогдашний заместитель министра обороны Юрий Борисов заявил, что в настоящее время оружие на новых физических принципах стало реальностью.

Тогда замминистра не уточнил, о каких образцах оружия идет речь, но сегодня о них известно уже больше.

Впоследствии Юрий Борисов — уже на должности вице-премьера правительства России — рассказывал, что комплекс «Пересвет» способен «ослеплять все спутниковые системы разведки вероятного противника на орбитах до 1500 километров, выводя их из строя во время пролета за счет использования лазерного излучения». Как говорит Борисов, в настоящее время «Пересвет» требует достаточно много машин обеспечения, однако в перспективе стоит ожидать появления модифицированного комплекса, который обязательно покажут публике на параде Победы в Москве.

Кроме столь мощного лазерного оружия, как «Пересвет», налажен промышленный выпуск лазерных систем, способных осуществлять тепловое поражение беспилотников. Некоторые из таких систем уже успешно применяются в боевых действиях. В частности, в ходе специальной военной операции на Украине Россия применила лазерный комплекс «Задира», предназначенный для поражения целей на расстоянии до пяти километров.

Успехи российской оборонной промышленности в области лазеров произвели сильное впечатление на Западе. По оценкам аналитика Барта Хендрикса, «Пересвет» предназначен для засвечивания (dazzling), а не ослепления (blinding) вражеских спутников, которые отслеживают позиции российских межконтинентальных баллистических ракет. В публикации авторитетного американского космического издания The Space Review эксперт утверждает: «Засвечивание приводит к временной потере оптическими и электронно-оптическими устройствами своих возможностей обнаружения. Они наполняются светом ярче того, который пытаются отобразить». Как добавляет Хендрикс, «ослепление наносит непоправимый урон таким системам». Он обращает внимание на то, что сейчас в России строится УФЛ-2М, считающаяся самой мощной в мире лазерной исследовательской установкой.

Таким образом постепенно становятся реальностью «лучи смерти», появление которых прогнозировали ученые и фантасты

«До сих пор еще не объяснено, каким образом марсиане могут умерщвлять людей так быстро и так бесшумно. Многие предполагают, что они как-то концентрируют интенсивную теплоту в абсолютно не проводящей тепло камере. [...] Несомненно одно: здесь действуют тепловые лучи», — писал в конце XIX века английский писатель Герберт Уэллс в своем романе «Война миров».