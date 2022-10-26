Пентагон: Россия уведомила о проведении учений ядерных сил

Соединенные Штаты получили от России уведомление об учениях ядерных сил. Об этом сообщил во вторник, 25 октября, представитель Министерства обороны США Патрик Райдер.

— США были уведомлены. В этом смысле Россия выполняет обязательства по контролю над вооружениями и транспарентности, — заявил Райдер.

Представитель Пентагона добавил, что Штаты расценивают учения «Гром» как ежегодное и рутинное мероприятие, но все равно планируют отслеживать их проведение, сообщает РИА Новости .

24 октября сообщалось, что флагман Северного флота России — тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» — вышел в Баренцево море, где проведет учения по противолодочной и противовоздушной подготовке. На первом этапе учений несколько дней назад была проверена работа радиотехнических средств вооружения судна в различных режимах работы по обнаружению и сопровождению воздушных целей.