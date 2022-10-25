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38 минут назад

США пригрозили КНДР последствиями за ядерные испытания

Lenta.ru

КНДР ждут последствия в случае новых испытаний ядерного оружия, пригрозил официальный представитель Госдепартамента США Нэд Прайс. Об этом сообщает РИА Новости.

США пригрозили КНДР последствиями за ядерные испытания
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Будут последствия в случае седьмого испытания ядерного оружия», — заявил Прайс, призвав Пхеньян к дипломатическому урегулированию ситуации для полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Представитель госдепа уточнил, что у США нет «враждебного настроя» по отношению к Северной Корее.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль сообщил, что Северная Корея завершила подготовку к ядерным испытаниям. По его мнению, первый за пять лет взрыв атомного устройства в Пхеньяне неизбежен.

США, Южная Корея и Япония пообещали наказать КНДР за ядерное испытание, подчеркнув, что это будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

Армия,Совбез ООН,Госдеп США,
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