Россия уведомила США о планах провести учения стратегических сил

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что власти США получили от российской стороны уведомление о планах Москвы по провести учения своих стратегических сил. Об этом сообщает ТАСС.

«Да, США были поставлены в известность», – сказал Райдер.

Он также добавил, что российское уведомление было направлено Москвой в рамках выполнения обязательств по контролю над вооружениями.

«Как мы подчеркивали ранее, это рутинные ежегодные учения, проводимые Россией», – заключил он.

Он уточнил, что США «продолжит следит» за манёврами России.

Ранее в Пентагоне заявили, что нет признаков того, что Россия готовится к применению ядерного оружия.