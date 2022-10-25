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23 минуты назад

Россия уведомила США о планах провести учения стратегических сил

Елена Прошина

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что власти США получили от российской стороны уведомление о планах Москвы по провести учения своих стратегических сил. Об этом сообщает ТАСС.

Россия уведомила США о планах провести учения стратегических сил
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Да, США были поставлены в известность», – сказал Райдер.

Он также добавил, что российское уведомление было направлено Москвой в рамках выполнения обязательств по контролю над вооружениями.

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«Как мы подчеркивали ранее, это рутинные ежегодные учения, проводимые Россией», – заключил он.

Он уточнил, что США «продолжит следит» за манёврами России.

Ранее в Пентагоне заявили, что нет признаков того, что Россия готовится к применению ядерного оружия.

«У нас нет никаких свидетельств того, что РФ приняла решение использовать ядерное, химическое или биологическое оружие», – сказал Райдер.

Армия,Пентагон,
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