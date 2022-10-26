Самолеты Ту-95МС запустили крылатые ракеты в ходе тренировки по стратегическому сдерживанию. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.
«По полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования», - говорится в заявлении.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин провел тренировку войск по стратегическому сдерживанию. Задачи тренировки успешно выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.