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13 минут назад

Самолеты Ту-95МС запустили крылатые ракеты в ходе тренировки по стратегическому сдерживанию

ТК «Звезда»иещё 1

Самолеты Ту-95МС запустили крылатые ракеты в ходе тренировки по стратегическому сдерживанию. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.

Ту-95МС запустили крылатые ракеты в ходе тренировки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«По полигону Кура на Камчатке произведены пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" с государственного испытательного космодрома Плесецк и баллистической ракеты "Синева" из акватории Баренцева моря. К осуществлению задач также привлекались самолёты дальней авиации Ту-95МС, выполнившие пуски крылатых ракет воздушного базирования», - говорится в заявлении.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин провел тренировку войск по стратегическому сдерживанию. Задачи тренировки успешно выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики.

Армия,Владимир Путин,
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