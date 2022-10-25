Похожий на мину предмет обнаружили в гумкоридоре в Черном море

Совместный координационный центр (СКЦ) проверяет подозрительный объект, похожий на мину, обнаруженный в одном из морских гуманитарных коридоров, созданных в рамках черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщает РИА Новости.

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Согласно сообщению СКЦ, из порта Одессы разрешена отправка буксира «Сапфир» и поисково-спасательного катера САР-02 для проведения предварительного осмотра объекта. Суда отправятся к месту в северном секторе коридора в среду, 26 октября.