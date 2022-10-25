В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
25 минут назад

Похожий на мину предмет обнаружили в гумкоридоре в Черном море

Lenta.ru

Совместный координационный центр (СКЦ) проверяет подозрительный объект, похожий на мину, обнаруженный в одном из морских гуманитарных коридоров, созданных в рамках черноморской зерновой инициативы. Об этом сообщает РИА Новости.

Похожий на мину предмет обнаружили в гумкоридоре в Черном море
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Согласно сообщению СКЦ, из порта Одессы разрешена отправка буксира «Сапфир» и поисково-спасательного катера САР-02 для проведения предварительного осмотра объекта. Суда отправятся к месту в северном секторе коридора в среду, 26 октября.

Ранее российские военные увеличили со 139 до 307 морских миль гуманитарный коридор для безопасного следования судов из черноморских портов Украины. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев. По его словам, гуманитарный коридор теперь будет открыт круглосуточно.

Армия,Михаил Мизинцев,НЦУО РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители