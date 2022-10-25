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16 минут назад

Генсек НАТО Столтенберг призвал Италию увеличить поставки военной помощи Украине

Газета.Ru

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью итальянскому государственному телеканалу Rai3 призвал Италию увеличить поставки военной помощи Украине.

Генсек НАТО призвал Италию увеличить военную помощь Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я ценю то, что Италия и другие союзники продолжают помогать Украине. Мы не можем допустить, чтобы Россия победила», — сказал он, призвав союзников, в том числе Италию, «взять на себя ответственность и сделать больше».

Столтенберг подытожил, что «Украине требуется еще больше поставок».

Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что РФ в ответ на новые санкции со стороны Евросоюза, которые последовали за вхождением в состав России новых территорий, расширила список представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд в страну. В ведомстве уточнили, что речь идет о представителях коммерческих структур Евросоюза, производящих вооружение и военную технику, участвующих в поставках оружия украинской стороне, а также об отдельных депутатах Парламентской ассамблеи стран Европы (ПАСЕ).

Армия,Йенс Столтенберг,НАТО,ЕС,
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