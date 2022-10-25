Генсек НАТО призвал Италию увеличить военную помощь Украине

«Я ценю то, что Италия и другие союзники продолжают помогать Украине. Мы не можем допустить, чтобы Россия победила», — сказал он, призвав союзников, в том числе Италию, «взять на себя ответственность и сделать больше».

Ранее российское внешнеполитическое ведомство сообщило, что РФ в ответ на новые санкции со стороны Евросоюза, которые последовали за вхождением в состав России новых территорий, расширила список представителей стран-членов ЕС, которым запрещен въезд в страну. В ведомстве уточнили, что речь идет о представителях коммерческих структур Евросоюза, производящих вооружение и военную технику, участвующих в поставках оружия украинской стороне, а также об отдельных депутатах Парламентской ассамблеи стран Европы (ПАСЕ).