Госдеп высказался о возможности применения ядерного оружия Москвой

"С точки зрения США заявления о том, что Украина создает "грязную бомбу", являются ложными. Однако на данный момент мы не видели ничего, что указывало бы на то, что Россия приняла решение использовать ядерное оружие или "грязную бомбу". Это то, за чем мы продолжим внимательно следить. И конечно, как мы говорили, для России будут последствия, если она решит использовать ядерное оружие или "грязную бомбу", - утверждал он.