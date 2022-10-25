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25 минут назад

Израиль нанес удар по Дамаску

Lenta.ruиещё 2

Истребители ВВС Израиля выпустили восемь крылатых ракет по объектам в Дамаске, половина снарядов была перехвачена сирийскими системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заместителя руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦВПС) в Сирии генерал-майора Олега Егорова.

Израиль нанес удар по Дамаску
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«В период с 13:50 до 14:02 24 октября 2022 года два тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли авиационный удар восемью крылатыми ракетами по объектам, расположенным в городе Дамаск», — сообщил Егоров.

По его словам, сирийские военные уничтожили четыре ракеты. В результате ударов израильских истребителей двое сирийских военных были ранены.

Ранее сообщалось, что ВВС Израиля обстреляли авиабомбами аэропорты Дамаск и Димас в Сирии. Они нанесли удар четырьмя крылатыми ракетами и восемью управляемыми авиационными бомбами, половина из них были уничтожены системами ПВО. Снаряды поразили радиолокационную станцию YLC-6M Вооруженных сил (ВС) Сирии и взлетно-посадочную полосу аэропорта Димас.

Армия,Олег Егоров,
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