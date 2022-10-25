Штайнмайер пообещал передать Киеву новые РСЗО Mars и гаубицы

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пообещал продолжить поддержку Украины в оборонной сфере. В ближайшее время Берлин намерен поставить Киеву новые РСЗО Mars и гаубицы. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, соответствующее заявление Штайнмайер сделал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава ФРГ сообщил, что «пообещал в ближайшие дни передать Киеву следующие реактивные системы залпового огня Mars II и четыре дополнительные гаубицы типа Panzerhaubitze 2000».
По оценкам немецкого Министерства по делам экономики и защиты климата, на сегодняшний день Берлин уже поставил Украине вооружений на общую сумму 686 миллионов евро. При этом среди них не было наступательной техники.