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28 минут назад

Штайнмайер пообещал передать Киеву новые РСЗО Mars и гаубицы

Елена Прошина

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер пообещал продолжить поддержку Украины в оборонной сфере. В ближайшее время Берлин намерен поставить Киеву новые РСЗО Mars и гаубицы. Об этом сообщает ТАСС.

Штайнмайер пообещал передать Киеву новые РСЗО Mars и гаубицы
Фото: WIkipediaWIkipedia

По данным агентства, соответствующее заявление Штайнмайер сделал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Глава ФРГ сообщил, что «пообещал в ближайшие дни передать Киеву следующие реактивные системы залпового огня Mars II и четыре дополнительные гаубицы типа Panzerhaubitze 2000».

По оценкам немецкого Министерства по делам экономики и защиты климата, на сегодняшний день Берлин уже поставил Украине вооружений на общую сумму 686 миллионов евро. При этом среди них не было наступательной техники.

Армия,Владимир Зеленский,Франк-Вальтер Штайнмайер,
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