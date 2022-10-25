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17 минут назад

В Иране застрелили трех сотрудников КСИР

Lenta.ru

Три сотрудника Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные военные подразделения — прим. «Ленты.ру») погибли в результате обстрела неизвестными на юго-востоке и западе Ирана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Штаба КСИР.

В Иране застрелили трех сотрудников КСИР
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Сообщается, что полковник Мехди Моллашахи и сотрудник Джавад Кейха, служащие подразделения «Салман» в провинции Систан и Белуджистан, были застрелены неизвестными на площади Парастар города Захедан. Погибшие сотрудники КСИР возвращались домой со службы, когда из автомобиля по ним открыли огонь из автомата.

Еще один сотрудник КСИР погиб в результате перестрелки с неизвестными на пограничном пункте с Ираком на западе Ирана, в провинции Курдистан.

Иранские силовики начали расследование, ведется розыск подозреваемых.

Ранее The Jerusalem Post сообщил, что в Иране убит старший инженер-ракетчик КСИР Саид Тамардар Мутлак. По версии издания, о его гибели стало известно из сообщений, опубликованных Национальным иранским конгрессом. В них шла речь о похоронах. По данным группы, иранские власти не хотели, чтобы новость о смерти была опубликована.

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