Штайнмайер пообещал передать Киеву новые РСЗО Mars и гаубицы

Украина может надеяться на дальнейшую поддержку со стороны Германии в оборонной сфере. Об этом заявил во вторник в Киеве президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
"Только что я пообещал господину президенту, что следующие [реактивные] системы [залпового огня] Mars II и четыре дополнительные гаубицы типа Panzerhaubitze 2000 в ближайшие дни будут переданы Украине", - сообщил он в эфире телеканала n-tv.
Согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Берлин уже поставил Киеву военные товары на сумму €686 млн. Среди них нет наступательного вооружения.