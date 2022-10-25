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1 час назад

Штайнмайер пообещал в ближайшие дни передать Киеву новые РСЗО Mars и гаубицы

ТАСС

Украина может надеяться на дальнейшую поддержку со стороны Германии в оборонной сфере. Об этом заявил во вторник в Киеве президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Штайнмайер пообещал передать Киеву новые РСЗО Mars и гаубицы
Фото: WIkipediaWIkipedia

"Только что я пообещал господину президенту, что следующие [реактивные] системы [залпового огня] Mars II и четыре дополнительные гаубицы типа Panzerhaubitze 2000 в ближайшие дни будут переданы Украине", - сообщил он в эфире телеканала n-tv.

Согласно представленному ранее докладу Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ, Берлин уже поставил Киеву военные товары на сумму €686 млн. Среди них нет наступательного вооружения.

Армия,Владимир Зеленский,Франк-Вальтер Штайнмайер,
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