Украинские войска могут нанести основной удар на Запорожском направлении, заявил во вторник, 25 октября, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Он пояснил, что ВС РФ знают о возможных рисках и готовятся к отражению наступления противника. Об этом пишет РИА «Новости».

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Рогов предположил, что ВСУ сосредочат основные усилия именно на Запорожском направлении. Он пояснил, что украинские военные собрали в регионе достаточно мощную группировку, с большим количеством техники.

По его данным, наступление может начаться из района Орехова и Гуляй-Поля на Энергодар, Васильевку, Токмак, с последующим выходом к Бердянску.

Этот сценарий вполне может осуществиться, так как в регионе равнинная местность, практически нет естественных преград в виде лесов или рек, подчеркнул Рогов.

Председатель движения уточнил, что союзные войска готовы к наступлению противника. Они хорошо понимают, к каким последствиям может привести удар в Запорожской области.