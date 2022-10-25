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34 минуты назад

Минобороны получило в пользование на 20 лет часть акватории бухты Золотой Рог

ТАСС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче в ведение Минобороны России на 20 лет части акватории бухты Золотой Рог. Соответствующий документ опубликован во вторник на портале правовой информации.

Минобороны получило в пользование на 20 лет часть акватории бухты Золотой Рог
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Предоставить Минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории бухты Золотой Рог пролива Босфор Восточный залива Петра Великого Японского моря <...> для обеспечения обороны страны и безопасности государства", - говорится в распоряжении.

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Передача в пользование будет осуществляться при соблюдении ряда условий, которые содержатся в приложении к документу. В частности, исключается возможность использования акватории в других целях, в том числе для рекреации, рыболовства и др. Также военное ведомство обязано содержать гидротехнические и иные сооружения, связанные с использованием объекта, в исправном состоянии. Приложением к распоряжению закрепляется запрет на проведение работ, которые могут привести к изменению естественного состояния водного режима, и на загрязнение акватории.

Бухта Промежуточная

Премьер также подписал распоряжение о передаче в ведение Минобороны на 20 лет части акватории бухты Промежуточная Уссурийского залива.

"Предоставить Минобороны России на 20 лет в обособленное водопользование часть акватории бухты Промежуточная Уссурийского залива, залива Петра Великого Японского моря <…> для обеспечения обороны страны и безопасности государства", - говорится в распоряжении.

При этом исключается возможность использования акватории в других целях, в том числе для рекреации, рыболовства и др. Также военное ведомство обязано содержать гидротехнические и иные сооружения, связанные с использованием объекта, в исправном состоянии. Приложением к распоряжению закрепляется запрет на проведение работ, которые могут привести к изменению естественного состояния водного режима, и на загрязнение акватории.

Еще одним условием передачи является обеспечение сбора, хранения и утилизации отходов производства и потребления, нефтесодержащих и иных загрязненных вод на специализированные береговые приемники или плавательные средства в специальной таре. При этом представители территориального органа государственного экологического надзора смогут посещать водный объект.

Армия,Михаил Мишустин,Минобороны России,
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