Вертолеты Тихоокеанского флота провели на учениях поиск подлодки

Экипажи противолодочных вертолетов Ка-27ПЛ морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ) провели поиск подлодки условного противника и полеты над акваторией залива Петра Великого в ходе учений. Об этом сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

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«По замыслу учения самолет-разведчик морской авиации ТОФ в ходе планового патрулирования акватории обнаружил признаки нахождения в территориальных водах Российской Федерации подводной лодки условного противника. В рамках учения экипажи двух противолодочных вертолетов Ка-27 вылетели на поиск и обнаружение "вражеской" субмарины», — отмечается в сообщении.

В ходе учебных полетов летчики отработали тактические приемы по поиску подлодки условного противника с применением опускаемой гидроакустической станции и радиолокационных комплексов. Экипажи Ка-27ПЛ условно обнаружили подлодку и передали ее координаты в пункт управления.

Общий налет экипажей в ходе учений составил около пяти часов. Полеты проходили в дневное время в соответствии с планом боевой подготовки флота.