Вашингтон с февраля поставил Украине более миллиона снарядов для гаубиц

США в 2022 году поставили Украине большое количество вооружений и военной техники. В частности, направили свыше миллиона снарядов для разнообразных гаубиц, которые также были в составе пакетов помощи Киеву. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

США направили на Украину 142 буксируемые 155-мм гаубицы M777A2 и 36 единиц 105-мм гаубиц. При каждой поставке отправлялось также большое количество ящиков со снарядами.

В общей сложности, украинские военные получили 903 тысячи 155-мм снарядов M795 для гаубиц М777 и 180 тысяч для 105-мм орудий.