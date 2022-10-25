В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 61.33EUR 60.46
Войти в почту
56 минут назад

Вашингтон поставил Украине свыше миллиона снарядов для гаубиц

Илья Родин

США в 2022 году поставили Украине большое количество вооружений и военной техники. В частности, направили свыше миллиона снарядов для разнообразных гаубиц, которые также были в составе пакетов помощи Киеву. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Вашингтон с февраля поставил Украине более миллиона снарядов для гаубиц
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

США направили на Украину 142 буксируемые 155-мм гаубицы M777A2 и 36 единиц 105-мм гаубиц. При каждой поставке отправлялось также большое количество ящиков со снарядами.

Передаваемые Украине американские ЗРК HAWK назвали старыми

В общей сложности, украинские военные получили 903 тысячи 155-мм снарядов M795 для гаубиц М777 и 180 тысяч для 105-мм орудий.

Кроме того, Штаты отправили 3 тысячи 155-мм управляемых активно-реактивных снарядов увеличенной дальности Excalibur M982 и 7 тысяч снарядов противотанковой системы минирования RAAMS.

Армия,Пентагон,
14
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители