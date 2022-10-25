Бомбоубежища: что важно знать и уметь

Новости о нависшей над миром ядерной угрозе и об использовании «грязных бомб» спровоцировали всплеск интереса россиян к теме выживания в условиях катастрофы. В такой ситуации одним из главных оружий будут, как ни странно, знания, а также небольшая подготовка.

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Укрытие и убежище: в чем разница?

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Убежище гражданской обороны (ГО) – это сооружение, предназначенное для защиты гражданского населения от последствия катастроф (в том числе поражающих факторов ядерного взрыва, как то световое излучение или проникающая радиация) и стихийных бедствий. Также в качестве УГО могут быть приспособлены станции метрополитена, подвалы, тоннели. В них есть оснащение: водой, средствами для оказания первой помощи, санитарными узлами, спальными местами, телефонией и радиоточкой. В таких убежищах имеется аварийный выход. Требования по укрытию населения перечислены в постановлении правительства Российской Федерации от 29.11.1999 г. № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны».

Состояние УГО контролируется органами местного самоуправления. Следовательно, чтобы узнать, где находится ближайшее бомбоубежище, нужно обратиться к ним.

Достоверная информация о защитных сооружениях ГО не может храниться на просторах сети, поскольку охраняется федеральными законами № 61-ФЗ «Об обороне» (ст.3.1) и № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

Укрытие – это сооружение, которое обеспечивает лишь частичную защиту. К этой категории относятся подвалы и цокольные этажи жилых и коммерческих зданий, заглубленные помещения, подземные парковки, подвалы, погреба. Ключевых требований к укрытиям для населения всего три: сухой пол, наличие освещения и дверей. В них можно находиться непродолжительное время – до 12 часов, отмечают в МЧС России.

Узнать о том, есть ли в вашем офисном здании, жилом доме или где-либо поблизости укрытие на случай чрезвычайной ситуации, можно, обратившись к сотрудникам ТСЖ и начальству. Напомним, многие компании проводят инструктаж по гражданской обороне при приеме на работу и ежегодно – под роспись сотрудника.

В 2016 году специалисты Счетной палаты заявили о наличии в стране 16 448 бомбоубежищ. Однако выяснилось и другое: большая часть защитных сооружений не была готова к укрытию населения в военное время или при возникновении чрезвычайных ситуаций.

Однако ситуация меняется. Органы местного самоуправления во многих регионах взяли под контроль состояние убежищ, о чем все чаще можно прочитать в материалах СМИ.

Что делать, если вы услышали сигнал тревоги

Начиная с 2020 года, на территории Российской Федерации системы оповещения гражданского населения озвучивают единый сигнал «Внимание всем!». Если вы услышали его, необходимо срочно включить любой источник массовой информации – например, радио или телевизор. В чрезвычайных ситуациях предусмотрен перехват всех каналов связи.

Эвакуация может быть частичной и общей – об этом тоже стоит знать. В случае первой в укрытие направляются пенсионеры, инвалиды, дети дошкольного возраста, учащиеся школ, ПТУ и колледжей. Ознакомиться с правилами проведения эвакуации можно, изучив план гражданской обороны, который утверждается каждым муниципалитетом. Этот документ актуализируется раз в пять лет.

Чтобы вы были готовы в случае любой ЧС, можно собрать так называемый «тревожный чемоданчик» или базовый набор вещей для обеспечения выживания. В список, подготовленный спасателями МЧС России, входят:

удостоверение личности,

средства гигиены,

фонарик,

радиоприемник на батарейках или телефон с этой функцией,

нож,

спички или зажигалка,

свисток,

запас воды (не менее полутора литров на человека),

нескоропортящиеся продукты, в идеале – не требующие приготовления, высококалорийные; из расчета минимум на трое суток,

аптечка (например, автомобильная),

обувь, нижнее белье и комплект одежды по сезону.

В аптечку рекомендуется также поместить медикаменты, которые вы принимаете постоянно.

Если есть возможность приобретения дополнительных средств, то нелишними будут спальный мешок, газовая горелка с баллоном и палатка.