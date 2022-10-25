Президент Болгарии выступил против поставок оружия Украине

«Вы верите, что люди, которые предлагают подобные решение, когда нибудь сами возьмут оружие в руки и будут рисковать своей жизнью за Болгарию? Я в это не верю, поэтому призываю в очередной раз к разуму и ответственности», — добавил Радев.