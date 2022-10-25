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1 час назад

Президент Болгарии выступил против поставок оружия Украине

Газета.Ruиещё 1

Президент Болгарии Румен Радев раскритиковал болгарских политиков, призывающих к началу поставок вооружений Украине, передает ТАСС. По его словам, он против отправки оружия, поскольку это негативно отразиться на военном потенциале государства.

Президент Болгарии выступил против поставок оружия Украине
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Вы верите, что люди, которые предлагают подобные решение, когда нибудь сами возьмут оружие в руки и будут рисковать своей жизнью за Болгарию? Я в это не верю, поэтому призываю в очередной раз к разуму и ответственности», — добавил Радев.

Как указал президент Болгарии, парламент республики должен работать над тем, чтобы обеспечить военных государства необходимыми вооружениями, а также поспособствовать модернизацию армии в целом. Радев подчеркнул, что соответствующие процессы в стране «буксуют» уже много лет.

Ранее президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что государство не собирается поставлять вооружения Украине, сохраняя свой нейтральный статус.

Армия,Румен Радев,
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