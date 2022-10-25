В ЛНР опубликовали видео уничтожения огневой точки ВСУ из ПТУР

«В ходе проведения СВО группой снайперов оперативно-боевого тактического формирования МВД ЛНР уничтожена пулеметная огневая точка и стратегически важный наблюдательный пункт ВСУ», — рассказали в МВД нового российского региона агентству.

На кадрах видно, как расчет российских военнослужащих открывает огонь из противотанковой управляемой ракеты (ПТУР). Ракета попадает в окно на одном из верхних этажей здания, находящемся на значительном удалении.