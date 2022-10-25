В США рассказали о состоянии украинской армии

Американский полковник в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что политика Соединенных Штатов в отношении Украины «становится более странной», что доказывает тот факт, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает издание The American Conservative.

В качестве примера Макгрегор привел недавние слова бывшего директора ЦРУ и бывшего командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса о том, что Запад во главе с США могут вмешаться в конфликт между Россией и Украиной.

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«Украина не Ирак, а российская армия не разъезжает на пикапах с пулеметами», — отметил полковник.

По мнению Макгрегора, заявление Петреуса, доказывает, что украинская армия находятся в критическом состоянии. Он подчеркнул, что без иностранных наемников и польских военных ВСУ не смогут противостоять зимним наступлениям ВС России.

«Российская кувалда, которая должна обрушиться на режим Зеленского, сокрушит все, что осталось от украинских сил. Единственный способ продлить жизнь киевским властям — это готовность США вмешаться в конфликт напрямую», — считает полковник.

Макгрегор указал, что власти США даже не задумываются о последствиях вмешательства стран Североатлантического альянса в противостояние, так как, по его словам, «интеллектуальный и профессиональный уровень высшего военного руководства Соединенных Штатов» находится «на прискорбно низком уровне».

«Они готовы подчиниться любой тупой идее. Вопросы о количестве живой силы, материально-технической инфраструктуре, боеприпасах, медицинском обеспечении и эвакуации, которые понадобятся в случае вступления НАТО в конфликт, отодвигаются на второй план», — цитирует издание полковника.

Макгрегор уверен, что единственным верным решением администрации Джо Байдена на Украине будет посредничество в установлении мира.