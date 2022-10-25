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35 минут назад

В США рассказали о состоянии украинской армии

Газета.Ru

Американский полковник в отставке, бывший старший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что политика Соединенных Штатов в отношении Украины «становится более странной», что доказывает тот факт, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в критическом состоянии. Об этом сообщает издание The American Conservative.

В США рассказали о состоянии украинской армии
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В качестве примера Макгрегор привел недавние слова бывшего директора ЦРУ и бывшего командующего силами США и НАТО в Афганистане Дэвида Петреуса о том, что Запад во главе с США могут вмешаться в конфликт между Россией и Украиной.

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«Украина не Ирак, а российская армия не разъезжает на пикапах с пулеметами», — отметил полковник.

По мнению Макгрегора, заявление Петреуса, доказывает, что украинская армия находятся в критическом состоянии. Он подчеркнул, что без иностранных наемников и польских военных ВСУ не смогут противостоять зимним наступлениям ВС России.

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«Российская кувалда, которая должна обрушиться на режим Зеленского, сокрушит все, что осталось от украинских сил. Единственный способ продлить жизнь киевским властям — это готовность США вмешаться в конфликт напрямую», — считает полковник.

Макгрегор указал, что власти США даже не задумываются о последствиях вмешательства стран Североатлантического альянса в противостояние, так как, по его словам, «интеллектуальный и профессиональный уровень высшего военного руководства Соединенных Штатов» находится «на прискорбно низком уровне».

«Они готовы подчиниться любой тупой идее. Вопросы о количестве живой силы, материально-технической инфраструктуре, боеприпасах, медицинском обеспечении и эвакуации, которые понадобятся в случае вступления НАТО в конфликт, отодвигаются на второй план», — цитирует издание полковника.

Макгрегор уверен, что единственным верным решением администрации Джо Байдена на Украине будет посредничество в установлении мира.

Ранее Дуглас Макгрегор заявлял, что стремление Польши и США поддержать войну с Россией может привести к исчезновению НАТО.

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