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1 час назад

Израиль закупил у США 12 тяжелых вертолетов CH-53K

ТАСС

Министерство обороны Израиля закупило в США 12 тяжелых военно-транспортных вертолетов CH-53K на замену использующихся израильскими ВВС винтокрылых машин "Ясур". Об этом сообщила во вторник пресс-служба Минобороны еврейского государства.

Израиль закупил у США 12 тяжелых вертолетов CH-53K
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Министерство обороны Израиля закупило 12 вертолетов CH-53K для использования ВВС Израиля, которые заменят ранее использовавшиеся вертолеты "Ясур", - говорится в заявлении. В пресс-службе добавили, что "Израиль является второй страной после США, закупившей тяжелый транспортный вертолет такого типа".

"Процесс производства вертолетов для ВВС Израиля начнется в ближайшие месяцы", - отметили в Минобороны еврейского государства.

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