Израиль закупил у США 12 тяжелых вертолетов CH-53K

"Министерство обороны Израиля закупило 12 вертолетов CH-53K для использования ВВС Израиля, которые заменят ранее использовавшиеся вертолеты "Ясур", - говорится в заявлении. В пресс-службе добавили, что "Израиль является второй страной после США, закупившей тяжелый транспортный вертолет такого типа".