Расчеты ЗРС «Триумф» отразили авианалет «противника»

«По замыслу военнослужащие провели эшелонированную оборону и выполнили захват, сопровождение и электронные пуски из ЗРС С-400 по самолетам, которые пытались нарушить воздушное пространство региона. Расчеты ЗРС обнаружили и уничтожили более 20 целей, которые двигались со скоростью свыше одной тысячи метров в секунду на различных высотах», — отметили в сообщении.