Пригожин опроверг информацию о жалобах Путину на командующих СВО

Предприниматель, владелец компании «Конкорд» и основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг информацию, что критиковал командующих российской спецоперацией (СВО) на Украине военных в личном разговоре с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил, отвечая на запрос журналистов американского издания The Washington Post, его слова приводятся на странице пресс-службы «Конкорда» во «ВКонтакте».

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

По словам Пригожина, он не общался с российским лидером лично «ни недавно, ни в каком-либо ближайшем обозримом времени». Бизнесмен также отметил, что не жаловался главе государства на руководящих СВО военачальников и не давал никаких оценок решениям Минобороны относительно Украины, поскольку не является военным специалистом.

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Кроме того, предприниматель заявил, что не видел ролика, в котором бойцы ЧВК «Вагнер» жаловались на нехватку пропитания и других предметов, и подчеркнул, что не получает никаких ресурсов на поддержание деятельности своей ЧВК.

В понедельник, 25 октября, The Washington Post опубликовала материал, в котором утверждалось, что у Пригожина недавно состоялась личная беседа с Путиным, в ходе которой он подверг жесткой критике неэффективные действия нынешних российских военачальников на Украине. После этого Вооруженные силы РФ якобы решили использовать «более безжалостный подход» к боевым действиям.

Кроме того, по данным издания, Пригожин лично одобрил распространение в соцсетях видеоролика с жалобами своих наемников на недостаток провизии, чтобы оказать давление на Кремль и заставить его увеличить финансирование ЧВК.

В статье также говорилось, что политическое влияние Пригожина и его роль в ближайшем окружении Путина существенно выросли за последние несколько месяцев. Также якобы возросла напряженность в его отношениях с российским военным истеблишментом, в частности с главой Минобороны Сергеем Шойгу. При этом, отметила газета, пока неясно, какую именно цель преследует Пригожин, активно критикуя военачальников: хочет ли он добиться большего влияния в военном руководстве страны или же имеет более серьезные политические амбиции.