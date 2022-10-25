Минобороны сообщило о сбитом под Николаевом украинском МиГ-29

Оперативно-тактическая авиация Воздушно космических сил (ВКС) России сбила в Николаевской области самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. Как пишет ТАСС, об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.
Также ударами ВКС, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункты управления в Харьковской, Николаевской областях и ДНР. Уничтожены два склада вооружения и боеприпасов в Николаевской области и ДНР. Противовоздушная оборона РФ за сутки сбила семь снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч», а также три ракеты HARM.
Напомним, что Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
22 октября Минобороны сообщало, что российская авиация сбила украинский МиГ-29 в районе Перемоги. 20 октября российская ПВО сбила украинский вертолет Ми-8 и 18 беспилотников.