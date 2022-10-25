Минобороны сообщило о сбитом под Николаевом украинском МиГ-29

Оперативно-тактическая авиация Воздушно космических сил (ВКС) России сбила в Николаевской области самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины. Как пишет ТАСС, об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе ежедневного брифинга.

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Также ударами ВКС, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункты управления в Харьковской, Николаевской областях и ДНР. Уничтожены два склада вооружения и боеприпасов в Николаевской области и ДНР. Противовоздушная оборона РФ за сутки сбила семь снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч», а также три ракеты HARM.

Напомним, что Россия проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России Владимир Путин называл ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».