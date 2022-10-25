Rheinmetall поставит на Украину полевой госпиталь

Германский оборонный концерн Rheinmetall при поддержке правительства ФРГ поставит украинским военным современный полевой госпиталь. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении компании.

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"При поддержке правительства Германии Rheinmetall вскоре поставит украинским вооруженным силам современный полевой госпиталь "под ключ". В сентябре 2022 года Министерство обороны Украины направило дочерней компании Rheinmetall Zeppelin Mobile Systeme GmbH (ZMS) заказ на €9 млн", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что пакет также включает в себя обучение навыкам обращения с системой. "Поставка запланирована на 2023 год", - подчеркивается в заявлении.

Полевой госпиталь, как уточнили в концерне, представляет собой комбинированную палаточно-контейнерную систему, включающую в себя отделение неотложной помощи, сортировочную палату, операционную, отделение интенсивной терапии, компьютерный томограф, стерилизационную и хранилище лекарств. В комплект поставки также входят палатки для администрации, ухода, подготовки к операции, сортировки, зона ожидания и помещения для персонала.

Кроме того, имеются вспомогательные контейнеры для санитарии, транспорта, питьевой и технической воды, кислорода, электропитания, а также дезактивационная палатка.