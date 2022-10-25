Rheinmetall поставит на Украину полевой госпиталь

Германский оборонный концерн Rheinmetall при поддержке правительства ФРГ поставит украинским военным современный полевой госпиталь. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении компании.
"При поддержке правительства Германии Rheinmetall вскоре поставит украинским вооруженным силам современный полевой госпиталь "под ключ". В сентябре 2022 года Министерство обороны Украины направило дочерней компании Rheinmetall Zeppelin Mobile Systeme GmbH (ZMS) заказ на €9 млн", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что пакет также включает в себя обучение навыкам обращения с системой. "Поставка запланирована на 2023 год", - подчеркивается в заявлении.
Полевой госпиталь, как уточнили в концерне, представляет собой комбинированную палаточно-контейнерную систему, включающую в себя отделение неотложной помощи, сортировочную палату, операционную, отделение интенсивной терапии, компьютерный томограф, стерилизационную и хранилище лекарств. В комплект поставки также входят палатки для администрации, ухода, подготовки к операции, сортировки, зона ожидания и помещения для персонала.
Кроме того, имеются вспомогательные контейнеры для санитарии, транспорта, питьевой и технической воды, кислорода, электропитания, а также дезактивационная палатка.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Запад после этого ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.