На Украине сообщили о гибели поднявшего флаг на Змеином солдата ВСУ

Погиб поднявший украинский флаг на острове Змеиный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Русская Весна» со ссылкой на украинский телеканал.

О гибели военного рассказал его сослуживец. При этом он не смог сообщить подробности, поскольку подписал документы о неразглашении. Также он не ответил на вопрос, был ли сам среди тех солдат, которые поднимали украинский флаг на Змеином.

ВСУ установили флаг на острове Змеиный в июле. В Минобороны Украины позднее уточнили, что солдаты не устанавливали флаг на острове, его просто сбросили с вертолета. В ведомстве отметили, что рисковать людьми ради фото для СМИ никто не собирался.