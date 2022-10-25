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7 минут назад

На Украине сообщили о гибели поднявшего флаг на Змеином солдата ВСУ

Lenta.ru

Погиб поднявший украинский флаг на острове Змеиный солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает «Русская Весна» со ссылкой на украинский телеканал.

На Украине сообщили о гибели поднявшего флаг на Змеином солдата ВСУ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

О гибели военного рассказал его сослуживец. При этом он не смог сообщить подробности, поскольку подписал документы о неразглашении. Также он не ответил на вопрос, был ли сам среди тех солдат, которые поднимали украинский флаг на Змеином.

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ВСУ установили флаг на острове Змеиный в июле. В Минобороны Украины позднее уточнили, что солдаты не устанавливали флаг на острове, его просто сбросили с вертолета. В ведомстве отметили, что рисковать людьми ради фото для СМИ никто не собирался.

30 июня Минобороны России вывело свои силы с острова в качестве жеста доброй воли ради демонстрации нежелания препятствовать вывозу зерна с Украины.

Армия,СВО,Минобороны России,
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