Кадыров обратился к кавказцам

«Если вы боготворите свою веру и хотите её защитить, то должны выстраиваться в очередь. Нужно сделать выбор: сбрить бороду или проявить подлинную набожность не на словах, а на деле. Что вы ответите, когда сын спросит, отчего ты сидишь дома, когда другие отстаивают религию, семейные ценности, и за них погибают», — написал он.