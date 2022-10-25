Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к кавказцам из-за отсутствие очередей в военкоматах. Как сообщает «Говорит Москва», руководитель региона считает, что они должны массово принимать участие в спецоперации на Украине.
«Если вы боготворите свою веру и хотите её защитить, то должны выстраиваться в очередь. Нужно сделать выбор: сбрить бороду или проявить подлинную набожность не на словах, а на деле. Что вы ответите, когда сын спросит, отчего ты сидишь дома, когда другие отстаивают религию, семейные ценности, и за них погибают», — написал он.
Напомним, что частичная мобилизация проводится в России с 21 сентября по указу президента России Владимира Путина. Кадыров поддержал решение главы государства, добавив, что с этим согласен и народ Чечни. По его словам, для этого у них есть все необходимое — экипировка, оружие, дух, патриотизм, любовь к Родине и преданность президенту.
Ранее Кадыров раскритиковал ответ России на обстрелы Курской, Белгородской и других областей Украиной. По его мнению, в ответ на это нужно «стирать с лица земли города».