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16 минут назад

Стремоусов заявил о больших потерях ВСУ в силе и технике на Херсонском направлении

RT на русскомиещё 1

Вооружённые силы Украины несут большие потери на Херсонском направлении, заявил замглавы региона Кирилл Стремоусов.

Стремоусов заявил о больших потерях ВСУ на Херсонском направлении
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Укронацисты несут большие потери в силе и технике», — написал он в Telegram.

По его словам, на линии разграничения ситуация остаётся без изменения границ.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что обстановка на Херсонском направлении меняется в неприятную для ВСУ сторону.

Также сообщалось, что в Херсонской области сформирован штаб территориальной обороны.

Армия,СВО,Кирилл Стремоусов,Алексей Арестович,Владимир Зеленский,
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