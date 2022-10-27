Стремоусов заявил о больших потерях ВСУ на Херсонском направлении

Вооружённые силы Украины несут большие потери на Херсонском направлении, заявил замглавы региона Кирилл Стремоусов.

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«Укронацисты несут большие потери в силе и технике», — написал он в Telegram.

По его словам, на линии разграничения ситуация остаётся без изменения границ.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что обстановка на Херсонском направлении меняется в неприятную для ВСУ сторону.