Ситуация на линии боевого соприкосновения стабильная, фронт на Херсонском направлении укрепляется, сообщил замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.
В своем Telegram-канале Кирилл Стремоусов отметил, что ситуация стабильная, фронт постоянно укрепляется. Он добавил, что на Николаевском направлении со стороны Посад-Покровского в 32 километрах от Херсона ВСУ потеряли несколько тысяч человек, большие потери, в том числе среди наемников силы противника понесли и на Криворожском направлении.
Что касается спящих ячеек, «так называемых званых ждунов и барыг, которые не теряют надежды нажиться, могу сказать, что все факты зафиксированы», сообщил Стремоусов.
Ранее Стремоусов заявил о падении морального духа украинских военных на Херсонском направлении.