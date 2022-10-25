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53 минуты назад

Стремоусов: Фронт на Херсонском направлении держится стабильно и постоянно укрепляется

Деловая газета "Взгляд"

Ситуация на линии боевого соприкосновения стабильная, фронт на Херсонском направлении укрепляется, сообщил замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов.

В своем Telegram-канале Кирилл Стремоусов отметил, что ситуация стабильная, фронт постоянно укрепляется. Он добавил, что на Николаевском направлении со стороны Посад-Покровского в 32 километрах от Херсона ВСУ потеряли несколько тысяч человек, большие потери, в том числе среди наемников силы противника понесли и на Криворожском направлении.

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Что касается спящих ячеек, «так называемых званых ждунов и барыг, которые не теряют надежды нажиться, могу сказать, что все факты зафиксированы», сообщил Стремоусов.

Ранее Стремоусов заявил о падении морального духа украинских военных на Херсонском направлении.

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