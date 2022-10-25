В своем Telegram-канале Кирилл Стремоусов отметил, что ситуация стабильная, фронт постоянно укрепляется. Он добавил, что на Николаевском направлении со стороны Посад-Покровского в 32 километрах от Херсона ВСУ потеряли несколько тысяч человек, большие потери, в том числе среди наемников силы противника понесли и на Криворожском направлении.