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1 час назад

Северная Корея завершила подготовку к ядерным испытаниям

Lenta.ruиещё 3

Северная Корея завершила подготовку к ядерным испытаниям, рассказал президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во время выступления в парламенте. Цитату приводит Bloomberg.

Северная Корея завершила подготовку к ядерным испытаниям
Фото: KCNA / ReutersKCNA / Reuters

По мнению политика, первый за пять лет взрыв атомного устройства в Пхеньяне неизбежен.

«По нашим оценкам, [власти КНДР] уже завершили подготовку к седьмому ядерному испытанию», — заявил Юн Сок Ёль, добавив, что правительство лидера Северной Кореи Ким Ким Чен Ына выступает за упреждающее применение ядерного оружия.

США, Южная Корея и Япония пообещали наказать КНДР за ядерное испытание, подчеркнув, что это будет нарушением резолюций Совета Безопасности ООН.

6 октября КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Власти страны назвали это ответом на учения США и Южной Кореи.

Армия,В мире,Чен Ким,Совбез ООН,
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