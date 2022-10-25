Стало известно о мощных артдуэлях на донецком направлении

На донецком направлении утром 25 октября завязались мощные артиллерийские дуэли. Об этом сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный в своем Telegram-канале.

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По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют сразу по нескольким районам Донецка и Горловки.

«Ответ уходит сразу. Работает и артиллерия, и авиация: армейская и штурмовая», — написал он.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские войска артиллерийским огнем остановили атаки двух ротных тактических групп ВСУ, усиленных танками, на южно-донецком направлении. Как заявил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, российские военные уничтожили 40 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и четыре автомобиля. Они остановили войска украинской стороны, а также рассеяли их.