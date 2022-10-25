"Терминаторы" выполнили парные полеты в Забайкалье

«Летчики выполнили полетные задания с отработкой задач по разведке наземных целей и прицеливания при маневрировании. Каждый летчик тренировался наводить вооружение летательных аппаратов на цель с максимальной точностью и минимальным временем выполнения задачи. Данный метод позволяет повышать натренированность летного состава при выполнении полетов, в том числе с боевым применением, а также значительно повышает боеспособность экипажей», — говорится в сообщении.